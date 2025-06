Macron | Trump ha cambiato idea su Iran grande errore il cambio di regime con la forza

di rovesciare il regime iraniano con la forza, poiché le conseguenze sarebbero imprevedibili e potenzialmente disastrose. In un contesto internazionale complesso, le parole di Macron invitano alla riflessione: la diplomazia resta l’unica via possibile per mantenere la stabilità e la pace nella regione. La sfida è dimostrare che il dialogo può prevalere sulla guerra, evitando scelte che potrebbero compromettere il futuro di milioni di persone.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai reporter, a margine del G7 canadese, che probabilmente c'è stato un cambio di opinione di Donald Trump sull'Iran da ieri. Ma a suo avviso si dovrebbe tornare al tavolo negoziale. Macron ha ribadito che "il più grande errore oggi sarebbe tentare. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Macron: "Trump ha cambiato idea su Iran, grande errore il cambio di regime con la forza"

In questa notizia si parla di: macron - trump - iran - errore

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Emmanuel Macron si propone come il principale leader europeo nella crisi ucraina, rilanciando l'unità del continente e sfidando le dinamiche poste dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Aperto il G7 in Canada.Trump:" Un errore escludere la Russia".In agenda a Kananaskis la guerra Iran-Israele,Trump non firmerà la dichiarazione per una de-escalation del conflitto. In serata incontro preliminare tra Meloni,Macron,Merz,Starmer e Carney. Vai su X

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani Trump alla Abc: "Putin pronto a mediare tra Teheran e Gerusalemme". Israele, prorogato fino a 30 giugno stato emergenza. Irna: "Da inizio conflitto 200 vittime in Iran". "A Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: riunione in corso. Macron: Errore tentare un cambio di regime; Israele-Iran, Trump: Tregua? Vogliamo di più. Macron? Bravo ragazzo, ma...; Trump contro Macron: Dice il falso e sbaglia sempre, che lo faccia di proposito o per errore.

Trump contro Macron: "Sbaglia sempre, che lo faccia di proposito o per errore" - In precedenza, Macron, parlando con i giornalisti a margine del summit, aveva definito la partenza di Trump “un segnale positivo”, sostenendo che fosse legata a un tentativo di mediazione ... Secondo msn.com

Trump è già in guerra: «L’Iran si arrenda senza condizioni» - Iran, la guerra in diretta | Nuovi missili su Israele. Si legge su informazione.it