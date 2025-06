Macron sussurra qualcosa all' orecchio a Meloni | il video è virale

Un video virale sta facendo il giro del web: nel cuore del vertice G7 a Kananaskis, Macron sussurra qualcosa all’orecchio di Meloni in un momento di intima complicità. Ignari della presenza di Trump, i due leader condividono un dialogo riservato che suscita curiosità e speculazioni. Le immagini, diventate virali, alimentano le interpretazioni su strategie e alleanze...

Durante il vertice del G7 a Kananaskis, Canada, un momento, come sottolinea Open, ha catturato l'attenzione di corrispondenti e osservatori: un intenso scambio tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Seduti alla tavola rotonda, i due parlano fitto, ignari dell'arrivo del presidente statunitense Donald Trump. La conversazione non si interrompe nemmeno quando Trump prende posto. Le immagini, diventate virali e trasmesse anche da emittenti come Fox News, mostrano Macron chinarsi verso Meloni, coprendosi la bocca con la mano per evitare che le telecamere colgano il suo labiale.

