Macron sussurra qualcosa a Giorgia Meloni durante il G7 | la premier alza gli occhi al cielo | VIDEO

Durante il vertice del G7 in Canada, un video virale cattura un momento intrigante tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni: il presidente francese sussurra qualcosa all’orecchio della premier, che risponde alzando gli occhi al cielo. Un gesto che ha suscitato curiosità e interpretazioni sui retroscena di questa scena internazionale. Ma cosa si nasconde dietro questa comunicazione clandestina? Scopriamolo insieme, perché il mondo della politica è sempre più ricco di sorprese.

È diventato virale sul web un filmato che mostra Emmanuel Macron sussurrare qualcosa all’orecchio di Giorgia Meloni, che successivamente alza gli occhi al cielo. La scena si è svolta durante il G7 in Canada. Prima di partecipare al vertice di Kananaskis, la presidente del Consiglio aveva avuto un breve scambio di battute con Donald Trump. Poi si è fermata a chiacchierare con il presidente francese. Nel video si vede Macron, con la mano davanti alla bocca per evitare che le sue parole venissero captate dalle telecamere, sussurrare qualcosa a Meloni. La premier appare sorpresa da quello che il presidente francese le ha detto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Macron sussurra qualcosa a Giorgia Meloni durante il G7: la premier alza gli occhi al cielo | VIDEO

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Amministra il potere, distribuisce poltrone, incontra ormai persino Emmanuel Macron provando ad archiviare i loro pessimi rapporti, ma non vince più. L’epoca dorotea di Giorgia Meloni non è iniziata in un giorno preciso: è una di quelle cose che silenziosame Vai su Facebook

«L’Italia e la Francia sono amiche e alleate», dichiara oggi Giorgia Meloni. Parole di ordinanza che svuotano la cronaca recente di ogni peso e raccontano un rapporto artefatto. Perché la lista degli insulti e degli attacchi rivolti da lei e dalla sua maggioranza a Vai su X

