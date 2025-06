Macron sussurra all’orecchio di Meloni e la premier alza gli occhi al cielo | il video virale dal G7

Durante il vertice del G7, un siparietto tra Macron e Meloni ha catturato l'attenzione di tutti: il presidente francese sussurra all’orecchio della premier, che risponde con un sorriso e un pollice alzato, mentre Trump si inserisce nella scena. Un video virale che mette in luce i momenti più intimi e sorprendenti di un summit internazionale. Ma cosa si sono detti realmente? La verità potrebbe sorprendere...

Siparietto durante il G7 con protagonisti Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. I due stanno parlando, la premier ascolta il presidente francese che le parla a bassa voce, con la mano davanti alla bocca. La presidente del Consiglio sembra essere d’accordo con lui e mostra un pollice alzato. Nel frattempo arriva Donald Trump: il numero uno dell’Eliseo continua a sussurrare qualcosa a Meloni. Entrambi hanno le mani davanti alla bocca fino a quando lo scambio si conclude con Meloni che alza gli occhi al cielo, forse scocciata, forse imbarazzata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macron sussurra all’orecchio di Meloni e la premier alza gli occhi al cielo: il video virale dal G7

