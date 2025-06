Maccarese al centro I-Dea una rete per uscire dalla violenza

In un momento in cui la violenza sulle donne rappresenta una ferita aperta nella nostra società, il centro antiviolenza I-Dea di Maccarese si erge come un faro di speranza e rinascita. Situato presso la Casa della Salute di Fiumicino, questo spazio è un prezioso punto di ascolto, sostegno e orientamento. Un luogo in cui le vittime possono trovare coraggio e supporto per uscire dall’incubo e ricostruire la propria vita.

Fiumicino, 17 giugno 2025- Ascolto e sostegno per aiutare le vittime di violenza ad uscire dall’incubo: presso la Casa della Salute di Maccarese è operativo il centro antiviolenza I-Dea. Questo centro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità, offrendo ascolto, sostegno e orientamento a donne e ai loro eventuali figli che desiderano affrancarsi dalla violenza. I-Dea che si trova in via del Buttero 3, offre infatti ascolto; sostegno orientamento per donne, ed eventuali figlie delle stesse, che vogliono affrancarsi da situazioni di violenza. Il centro I-Dea è un esempio concreto di come la comunità possa unirsi per combattere la violenza contro le donne e offrire un percorso di liberazione e sostegno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

