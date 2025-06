Macagi Cingoli ingaggia il talento spagnolo Oier Lezaun Eugui per la Serie A Gold

Macagi Cingoli arricchisce il suo organico con un nuovo talento spagnolo, Oier Lezaun Eugui, pronto a conquistare la Serie A Gold. Nato a Burlada nel 2004, il giovane terzino sinistro proveniente dal Bm Uharte si è subito distinto per determinazione e talento. Con questa importante acquisizione, la squadra si prepara ad affrontare la nuova stagione con ancora più grinta e ambizione. La sua presentazione promette di essere solo l’inizio di un percorso di successi.

Adesso c’è anche un giocatore spagnolo nell’organico della Macagi Cingoli in cantiere per il prossimo campionato di pallamano di Serie A Gold. La dirigenza ha definito il contratto per l’ingaggio del terzino sinistro Oier Lezaun Eugui nato a Burlada comunitĂ autonoma della Navarra, classe 2004, altezza 1.80, peso forma 86 kg, proveniente dal Bm Uharte, societĂ basca partecipante all’1 Nacional. Il giovane difensore si è presentato dimostrando subito di avere idee chiare: "Sono venuto in Italia, accettando la proposta della Macagi Cingoli, per effettuare un passo avanti nella mia carriera e dimostrare qual è il mio effettivo valore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Macagi Cingoli ingaggia il talento spagnolo Oier Lezaun Eugui per la Serie A Gold

