Macabro ritrovamento in mare tra Isola d'Elba e Piombino | resti umani in avanzata decomposizione

Un inquietante ritrovamento tra Cerboli e Palmaiola, al largo dell’Elba, ha scosso la quiete dei mari toscani: resti umani in avanzato stato di decomposizione sono stati recuperati dalla guardia costiera. Un caso che solleva molte domande e richiede risposte, mentre le autorità lavorano senza sosta per fare luce sulla vicenda. La scoperta scuote la comunità e apre un’indagine che potrebbe rivelare segreti nascosti nelle profondità marine. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi.

Macabro ritrovamento tra Cerboli e Palmaiola, al largo dell’Elba: un diportista ha segnalato resti umani in mare. Il corpo, privo della parte superiore e in avanzata decomposizione, è stato recuperato dalla guardia costiera. Indagini in corso per risalire all’identità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

