Maati ucciso a 17 anni | chiesto il giudizio immediato per 5 indagati

La tragica vicenda di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate dopo un alterco in discoteca a Campi Bisenzio, scuote ancora la comunità. La procura di Firenze ha richiesto il giudizio immediato per cinque dei sei giovani indagati, segnando un passo decisivo nel processo. La giustizia fa luce su un episodio che ha sconvolto tutti, ma il cammino verso verità e responsabilità è ancora lungo.

La procura di Firenze ha chiesto il giudizio immediato per cinque dei sei giovanissimi indagati per la morte di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate dopo un alterco avvenuto una discoteca a Campi Bisenzio il 29 dicembre scorso. Secondo la ricostruzione e la successiva ipotesi d'accusa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Maati, ucciso a 17 anni: chiesto il giudizio immediato per 5 indagati

