Maati l’autista del bus sul quale il ragazzo cercò di rifugiarsi indagato per omissione di soccorso | Non chiamò il 112

La tragica morte di Maati Moubakir ha scosso Firenze, portando alla luce gravi omissioni da parte dell’autista del bus coinvolto. Indagato per omissione di soccorso, il conducente di Autolinee Toscane, pur essendo testimone della scena, non ha attivato le autorità. Un fatto che solleva interrogativi sulla responsabilità e sull'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. La vicenda continua a far riflettere sulla necessità di un sistema di sicurezza più efficace e sensibile.

Firenze, 17 giugno 2025 – È indagato per omissione di soccorso l’autista del bus 30 sul quale stava salendo Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024, a Campi Bisenzio. Secondo quanto emerge, il conducente di Autolinee Toscane, fiorentino di 31 anni, pur accorgendosi attraverso le telecamere del bus della situazione di pericolo in cui si trovava il ragazzo non avrebbe chiamato il 112 Nue o avvisato comunque le autorità. Il pm titolare dell'inchiesta, Antonio Natale, ha chiesto al gip di emettere un decreto penale, che consente di ottenere una condanna pecuniaria dell'indagato - difeso dall'avvocato Ivan Zanettini -, che a sua volta potrà però presentare opposizione e arrivare a un patteggiamento o al processo con rito abbreviato o ordinario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maati, l’autista del bus sul quale il ragazzo cercò di rifugiarsi indagato per omissione di soccorso: “Non chiamò il 112”

In questa notizia si parla di: maati - autista - ragazzo - indagato

