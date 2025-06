Ma come fate? Pino Insegno valanga di critiche dopo il ritorno di Reazione a catena

Dopo il debutto di Reazione a catena su Rai 1, Pino Insegno si trova già al centro di un vespaio di critiche sui social, dove gli spettatori lamentano un calo di energia e coinvolgimento rispetto alle stagioni passate. La nuova edizione, infatti, sembra aver deluso le aspettative, scatenando una vera e propria rivolta digitale. Ma cosa c’è dietro queste accuse? Scopriamolo insieme.

News TV. Neanche il tempo di godersi il debutto che per Pino Insegno arrivano polemiche a raffica. La nuova edizione di Reazione a catena, partita da pochi giorni su Rai 1, è già nel mirino degli spettatori più agguerriti. Il motivo? Le squadre in gara, giudicate “scarse” e senza brio, al punto da far rimpiangere i fasti delle stagioni precedenti. E sui social è esplosa una vera e propria rivolta. Gli utenti lamentano un calo drastico nella qualità dei concorrenti, tanto da mettere in discussione le modalità di selezione. In molti segnalano una mancanza di ritmo e coinvolgimento: il gioco sembra aver perso quella scintilla che lo rendeva irresistibile nelle passate edizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it