Ma Belve Crime era solo una puntata? Tornerà in onda? Stasera c’è? Quando finisce?

Ma belve crime era solo una puntata: tornerà presto, ma questa sera su Rai 2 ci aspetta una sorpresa. Dopo il successo e le polemiche intorno alle interviste più scottanti, gli appassionati dovranno attendere ancora un po’ per rivedere Francesca Fagnani. La suspence cresce: quando finirà questa pausa inattesa? Restate con noi per scoprire tutte le novità sul ritorno dello spin-off più discusso dell’estate 2025.

Lo spin-off più discusso dell'estate 2025, Belve Crime, si prende una pausa forzata proprio mentre il dibattito sul suo esordio continua a tenere banco. Dopo il debutto shock con l'intervista a Massimo Bossetti e altri protagonisti della cronaca nera italiana, in molti si aspettavano di vedere Francesca Fagnani di nuovo in onda questa sera, martedì 17 giugno. Ma chi accenderà la TV su Rai 2 dovrà fare i conti con una variazione di palinsesto: spazio al calcio, e per Belve Crime appuntamento rimandato. Il programma, infatti, non è stato cancellato ma solo posticipato per fare posto a un evento sportivo in prima serata.

