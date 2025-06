Lutto a Vibo Valentia | scomparsa improvvisa di Rita Montesanti la comunità si stringe attorno ad Antonio

Un grave lutto scuote Vibo Valentia: la scomparsa improvvisa di Rita Montesanti, sorella di Antonio, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della comunità. Figura stimata e amata, Rita incarnava l’anima culturale e artistica della città, suscitando profonda tristezza tra amici e cittadini. La sua perdita rappresenta un dolore condiviso che unisce tutti in un abbraccio di solidarietà e affetto. La città si stringe attorno ad Antonio, ricordando con affetto e gratitudine la figura di Rita, simbolo di passione e dedizione al territorio.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Vibo Valentia. Nel pomeriggio di ieri, un malore improvviso ha spezzato la vita di Rita Montesanti, sorella di Antonio Montesanti, figura di spicco del panorama culturale cittadino, storico e artista profondamente legato al territorio. La notizia della scomparsa ha suscitato commozione e dolore in tutta la città. Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto rivolti ad Antonio, da sempre punto di riferimento per la promozione della storia e dell’arte locale. In questo momento di profonda sofferenza, la comunità vibonese si unisce nel dolore, esprimendo vicinanza e solidarietà alla famiglia Montesanti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it