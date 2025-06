Lutto a Vibo Marina è scomparsa Rita Montesanti Il cordoglio della redazione de La Prima Pagina

Vibo Marina piange la scomparsa improvvisa di Rita Montesanti, un dolore che ha colpito profondamente l’intera comunità. La notizia, diffusa dal fratello Antonio, ha suscitato un’ondata di solidarietà e cordoglio, testimoniando quanto Rita fosse amata. In queste ore difficili, il ricordo della sua presenza rimarrà vivo nei cuori di tutti. La perdita di Rita ci invita a riflettere sull’importanza del valore umano e dell’unione in momenti come questi.

La comunità di Vibo Marina è scossa per la scomparsa improvvisa di Rita Montesanti, venuta a mancare ieri a causa di un malore. A darne notizia, con parole cariche di dolore, è il fratello, lo storico Antonio Montesanti, che ha voluto ringraziare pubblicamente quanti hanno tentato instancabilmente di rianimarla e chi, in queste ore difficili, si è stretto con affetto attorno alla famiglia. «Oggi non è proprio un buon giorno – scrive Montesanti –. Ieri sera Rita, mia sorella, è venuta improvvisamente a mancare. Conforta sapere che ora è serena, con i nostri genitori, nella Luce del Signore». La redazione de La Prima Pagina si stringe con profonda commozione attorno ad Antonio Montesanti e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, esprimendo il più sentito cordoglio per la perdita di Rita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lutto a Vibo Marina, è scomparsa Rita Montesanti. Il cordoglio della redazione de La Prima Pagina

