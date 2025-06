Lurker | il trailer di un thriller in cui l' ossessione per la celebrità e la fama diventa una trappola mortale

Scopri il trailer di Lurker, il thriller che svela come l’ossessione per celebrità e fama possa trasformarsi in una trappola mortale. Debutto alla regia di Alex Russell, coproduttore e sceneggiatore di The Bear, questo film rappresenta un Nightcrawler 2.0 per la generazione dei social, toccando temi caldi e attuali. Dal 22 agosto in America, preparati a immergerti in un mondo oscuro e affascinante, dove l’apparenza può essere fatale.

Sembra molto interessante questo Lurker, film di debutto alla regia di uno dei coproduttori e sceneggiatori di The Bear, Alex Russell, che esce in America il 22 agosto. Descritto come un Nightcrawler per la generazione dei social, tratta temi molto attuali. Ecco il trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Lurker: il trailer di un thriller in cui l'ossessione per la celebrità e la fama diventa una trappola mortale

