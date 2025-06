Luoghi di culto ebraici Sicurezza rafforzata dopo il lancio di missili Fink | Momento delicato

In un momento di tensione crescente, la sicurezza delle comunità religiose ebraiche si rafforza in tutta Italia, compresa la provincia di Siena. Dopo il lancio di missili e i recenti attacchi, le autorità aumentano le misure di prevenzione per proteggere sinagoghe e altri luoghi di culto sensibili. La situazione richiede massima attenzione, perché si teme che episodi di radicalizzazione possano riaccendere conflitti e minacce alla pacifica convivenza.

di Laura Valdesi SIENA Più misure di sicurezza intorno a sinagoghe e ad altri potenziali obiettivi sensibili. Quali, ad esempio, luoghi di culto in generale. Si innalza il livello di attenzione nella nostra provincia, come nel resto d’Italia. Perché, come evidenziato subito anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non si può escludere che si rimetta in moto il circuito che ha portato alcuni a radicalizzarsi. Fra i timori, sempre a livello nazionale, c’è anche quello di una lievitazione importante dei migranti. Affermazioni collegate alle tensioni e ai bombardamenti fra Israele e Iran che hanno reso il Medioriente una polveriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luoghi di culto ebraici. Sicurezza rafforzata dopo il lancio di missili. Fink: "Momento delicato"

