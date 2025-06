Luoghi del Cuore FAI | l’Antico Frantoio di Solopaca tra i primi 120 in Italia con oltre 4600 voti

L’antico Frantoio di Solopaca conquista il cuore degli italiani, piazzandosi tra i primi 120 luoghi più votati nel prestigioso censimento del FAI, con oltre 4600 preferenze. Un risultato straordinario che mette in luce l’importanza di preservare le nostre radici storiche e culturali. Il Comune e la Pro Loco sono pronti a presentare un progetto di valorizzazione, affinché questo tesoro possa brillare ancora di più nel patrimonio nazionale.

Comunicato Stampa Pro Loco e Comune pronti a presentare un progetto di valorizzazione Giovedì 12 giugno è stata resa nota la classifica del dodicesimo censimento dei Luoghi del Cuore promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano). Risultato eccellente per l'antico frantoio.

4605 VOTI!!!!! Oggi è stata ufficializzata dal FAI la classifica finale dei "luoghi del cuore". L'Antico frantoio di Solopaca https://fondoambiente.it/luoghi/antico-frantoio-in-pietra?ldc , per il quale tanti di voi hanno partecipato alla raccolta firme, ha totalizzato ben 4605 voti.

Luoghi del Cuore: 119° Posto per l'Antico Frantoio in Pietra di Solopaca