Luoghi del cuore del Fai oltre 2 milioni di voti per la 12esima edizione | Gli italiani chiedono di tutelare il patrimonio

Gli italiani hanno dimostrato ancora una volta il loro amore per il patrimonio culturale e naturale del Paese, con oltre 2,3 milioni di voti nella 12ª edizione de I Luoghi del Cuore. Una mobilitazione senza precedenti che attraversa tutto il territorio nazionale, unendo cittadini di ogni regione in difesa dei luoghi più cari. Questa partecipazione massiccia testimonia il forte desiderio di tutelare e valorizzare il patrimonio che ci rende unici al mondo, affinché possa essere preservato per le generazioni future.

Oltre due milioni di voti e una mobilitazione diffusa da Nord a Sud: si è conclusa con numeri record la 12ª edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che dà voce all’affetto degli italiani per i luoghi più amati del Paese. L’iniziativa, che ha raccolto oltre 2 milioni e trecentomila voti, si conferma come il più grande e partecipato strumento di cittadinanza attiva dedicato alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Un successo reso possibile non solo dal coinvolgimento individuale, ma anche dalla partecipazione di 196 comitati, associazioni, parrocchie e amministrazioni locali che hanno scelto di attivarsi in prima persona per proteggere e valorizzare chiese, borghi e sentieri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it