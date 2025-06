L’Università di Bologna approva mozione | A Gaza plausibile il rischio genocidio

L’Università di Bologna si fa portavoce di una posizione forte e coraggiosa nel contesto del drammatico conflitto in Medio Oriente. Con una mozione approvata dal Senato accademico, l’ateneo esprime il suo sdegno per l’escalation militare a Gaza e solleva la drammatica ipotesi di rischio genocidio. Una presa di posizione che invita alla riflessione e al dialogo, perché la conoscenza e il rispetto siano le armi più potenti per costruire un mondo più giusto e pacifico.

L'Università di Bologna prende posizione netta e senza precedenti sul conflitto in Medio Oriente. Con una mozione approvata oggi, lunedì 17 giugno, dal Senato accademico, l'Alma Mater esprime "profondo sdegno per l'escalation militare israeliana a Gaza" e condanna "tutte le violazioni del diritto.

Oggi, il Consiglio degli Studenti dell'Università di Bologna ha approvato all'unanimità una mozione di forte valore etico e politico. Condanniamo con fermezza l'escalation militare in corso nella Striscia di Gaza, definita da autorevoli organismi internazionali un

