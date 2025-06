L’Università di Ancona ospiterà il convegno internazionale Global Sales Science Institute 2026 | l’annuncio arriva dall’India

L'Università di Ancona si prepara ad accogliere un evento di portata globale: il Convegno Internazionale del Global Sales Science Institute 2026, che riunirà esperti e innovatori provenienti da tutto il mondo. Dopo tappe in città come Panama City, Toronto e Shillong, questa prestigiosa conferenza internazionale riconferma il ruolo di Ancona come centro di eccellenza per il sales management. Un'occasione unica per condividere idee, scoprire tendenze e plasmare il futuro delle vendite.

