L' Unione Europea pronta a mediare nei negoziati sul nucleare tra Iran e Usa

L’Unione Europea si prepara a svolgere un ruolo di mediatore nei negoziati sul nucleare tra Iran e Stati Uniti, sottolineando l’importanza di una soluzione diplomatica. Con il confronto in stallo, l’Ue si impegna a favorire il dialogo tra tutte le parti coinvolte, tra cui Iran, Israele e i partner regionali, per garantire stabilità e sicurezza nella regione. La diplomazia resta la via più sostenibile per affrontare questa delicata crisi.

"Ora che i negoziati tra Iran e Usa sul programma nucleare sono in stallo l' Unione Europea ha un ruolo da giocare, siamo d'accordo che esiste solo una soluzione diplomatica al problema". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas al termine del consiglio affari esteri via teleconferenza dedicato al Medio Oriente, precisando di essere in contatto "con l'Iran, con Israele e i partner regionali", che si dimostrano preoccupati per "un'estensione" del conflitto. "La Russia e Vladimir Putin non possono essere un mediatore, non possono parlare di pace visto quello che accade in Ucraina", ha sottolineato.

In questa notizia si parla di: iran - unione - europea - negoziati

