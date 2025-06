L’Unhcr taglia 3.500 posti di lavoro a causa della mancanza di finanziamenti

In un momento di crescente crisi globale, l’UNHCR si trova costretta a ridurre di 3.500 posti di lavoro, evidenziando le sfide finanziarie che minacciano il suo operato essenziale. Questa decisione rappresenta un colpo duro per i programmi di sostegno ai rifugiati e richiede una riflessione urgente sulla necessità di un impegno internazionale più forte. Leggi tutto per scoprire come questa difficile scelta possa influenzare il futuro dei rifugiati nel mondo.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato il 16 giugno che dovrà tagliare 3.500 posti di lavoro a causa della mancanza di finanziamenti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Unhcr taglia 3.500 posti di lavoro a causa della mancanza di finanziamenti

In questa notizia si parla di: unhcr - posti - lavoro - causa

La regione del Nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, è da tempo segnata da attacchi e violazioni dei diritti umani, a causa della presenza di gruppi armati che minacciano la sicurezza dei civili. Nei giorni scorsi, nella zona di Rutshuru, abbiamo Vai su Facebook

L’UNHCR eliminerà 3’500 posti di lavoro; Le attività gestite da donne in Afghanistan subiscono un duro colpo a causa dell'inasprimento delle restrizioni; Tornare a casa, in una città devastata dalla guerra.

Rifugiati: Unhcr, in Italia 9.300 inseriti nel mondo del lavoro grazie al programma Welcome nel 2022. Dal 2017 attivati 22mila percorsi in 520 aziende - di orientamento e di accompagnamento al lavoro delle organizzazioni della società civile. Lo riporta agensir.it

Premio Welcome Unhcr, migranti al lavoro - ha detto Felipe Camargo, neo Rappresentante regionale per il Sud Europa Unhcr - Si legge su ansa.it