Lungomare, spariscono 30 parcheggi.

Non torneranno più i circa trenta parcheggi che un tempo affiancavano l'aiuola spartitraffico al centro del ponte dell'Albula, a San Benedetto del Tronto. Lo conferma in via ufficiale il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti, proprio nei giorni in cui il cantiere è ormai vicino alla conclusione. Mancano infatti solo pochi giorni alla riapertura totale della zona, e l'aspetto del ponte sarà molto diverso da quello che i sambenedettesi hanno conosciuto per decenni. "Quello è un monumento, non è un semplice ponte – spiega Capriotti – è un monumento che la città ha avuto in dono dall'ingegner Luigi Onorati, l'uomo che ha realizzato il lungomare che ancora oggi, a decenni di distanza dalla sua realizzazione, è uno dei lungomare più belli d'Italia".