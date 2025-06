Lungomare Gallico | Forza Italia presenta interrogazione per una pulizia straordinaria

Lungomare Gallico si prepara a tornare splendente grazie all’impegno di Forza Italia, che ha presentato un’interrogazione ufficiale al sindaco e alla giunta comunale. L’obiettivo è ottenere chiarimenti concreti sulla pulizia straordinaria della spiaggia, un intervento fondamentale per il benessere e la bellezza del nostro territorio. La cittadinanza merita risposte tempestive e azioni efficaci; ora, l’attesa si trasforma in impegno concreto per il futuro di Gallico.

"Abbiamo presentato un'interrogazione formale al sindaco e alla giunta comunale per ottenere chiarimenti immediati in merito all'organizzazione del programma di pulizia straordinaria della spiaggia di Gallico", è quanto affermano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio.

Lungomare Gallico: Forza Italia presenta interrogazione per una pulizia straordinaria

