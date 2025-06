Lumezzane avanti con Paci | ufficiale il rinnovo fino al 2026

Lumezzane fa un passo deciso verso il futuro: ufficializzato il rinnovo di Massimo Paci fino al 2026. La società rossoblù sceglie di investire sulla continuità e sulla qualità del lavoro, rafforzando la propria idea di crescita e ambizione. Questa decisione segna un’importante svolta, garantendo stabilità e prospettive promettenti per la stagione 2024/25 e oltre, in un progetto che punta a raggiungere nuovi traguardi.

Il Lumezzane FC ha annunciato il rinnovo contrattuale dell'allenatore Massimo Paci, con prolungamento fino al 30 giugno 2026. Una scelta chiara da parte della societĂ rossoblĂą, che punta sulla continuitĂ tecnica e sul lavoro avviato nelle ultime e decisive giornate della stagione 202425.

Lumezzane, avanti con Paci: ufficiale il rinnovo fino al 2026; Serie C, conferma sulla panchina del Lumezzane. SarĂ ancora Massimo Paci a guidare i rossoblĂą.

