L' Umbria potenzia i trasporti ecco tutte le novità

L'Umbria si prepara a brillare ancora di più, investendo tre milioni di euro per potenziare i trasporti e l'accoglienza dei pellegrini in vista del Giubileo e della stagione turistica estiva. Con nuovi collegamenti e servizi innovativi, la regione si distingue come meta accessibile e ospitale. Tra le novità spicca il rafforzamento del servizio Assisi Link, che renderà più facile e comodo raggiungere questa meravigliosa terra. Scopriamo insieme tutte le innovative iniziative in arrivo.

