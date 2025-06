L’ultimo esame di stato prima della rivoluzione del Ministero | per la maturità 2026 cambierà quasi tutto ansia a parte

L’ultimo esame di stato prima della rivoluzione del Ministero per la maturità 2026 si avvicina, portando con sé un mix di emozioni e incertezze. Tra ansie, ripassi e scaramanzie, gli studenti italiani si preparano a vivere un rito collettivo che da quasi un secolo accompagna la fine del percorso scolastico. Dopo 102 anni, il grande cambiamento è alle porte: cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate sintonizzati, perché il futuro della maturità sta per essere scritto.

Ore di ansia, di ripassi, di toto-tracce, di sondaggi, di bilanci e di scaramanzie. Tutto per un “rito collettivo” che in Italia va avanti dal 1923: l’esame di maturità degli studenti. E dopo ben 102 anni l’esame di stato per i ragazzi italiani sta per cambiare. Parola del Ministero, che già quest’anno apre ad alcune novità per poi preparare una rivoluzione (piccola o grande, è presto per definirla) per la maturità 2026, quella del prossimo anno. (ANSA FOTO) – Notizie.com Prima di arrivarci, però, è bene approfondire ciò che accadrà quest’anno agli esami di stato 2025. 🔗 Leggi su Notizie.com