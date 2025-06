L' ultimatum Usa all' Iran | parli la diplomazia o qualcosa accadrà| E il presidente lascia il G7 in anticipo | Evacuate subito Teheran

L'ultimatum degli Stati Uniti all'Iran scuote il mondo: diplomazia o conflitto imminente? Se il regime persiano non si piegherà, il presidente americano minaccia di distruggere il suo programma nucleare, un passo che potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili. La tensione sale alle stelle e si prospettano decisioni decisive: Teheran, evacuate immediatamente, e il G7 si prepara a rispondere. La diplomazia può ancora salvarci o siamo già oltre il punto di non ritorno?

Il presidente degli Stati Uniti ha posto il regime iraniano di fronte a un ultimatum: rinunciare all'arricchimento dell'uranio o vedere il suo programma nucleare cancellato con un atto di guerra.

Il tycoon: «Siamo stati informati, Teheran ha ignorato il mio ultimatum. Non avranno mai l’atomica, ora tornino al tavolo». Marco Rubio smentisce collaborazione, ma è probabile un supporto di intelligence. E alcuni funzionari iraniani chiamano gli Usa. Palazzo Vai su Facebook

Ultimatum di Trump all’Iran - "Mi stanno chiamando per parlare", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista telefonica rilasciata a Nbc News. Scrive quotidiano.net