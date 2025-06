Lucumì chiede la cessione Roma alla porta | sfida alla Premier League

L’estate romanista si infiamma con voci di mercato e ambizioni da grande squadra. La Roma, decisa a sfidare la Premier League, punta a rafforzarsi, soprattutto in difesa, per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra possibili partenze e nuovi arrivi, il club lavora senza sosta per mettere a segno il colpo che possa fare la differenza. Riuscirà la Roma a consolidare il suo progetto e a conquistare nuovi traguardi? Il futuro è ricco di sfide entusiasmanti.

L'estate sta entrando sempre di più nel vivo e la Roma continua a lavorare sul calciomercato. L'obiettivo è quello di rinforzare una rosa già di per sé ben fornita, aggiungendo elementi di spessore in ogni reparto. Nonostante ci sia da fare i conti con il possibile addio di Florent Ghisolfi, i giallorossi desidererebbero migliorare il loro organico, con il focus che andrebbe alla retroguardia. I capitolini hanno infatti perso Mats Hummels e Victor Nelsson, due centrali che davano profondità al comparto arretrato. Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto alla dirigenza un difensore mancino, che sappia impostare la manovra.

