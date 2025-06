L’Ucraina continua a minacciare la centrale atomica di Zaporizhzhia | non vuole che i russi la riaccendano

La tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia si intensifica, con recenti attacchi ucraini che mirano a impedirne la riaccensione russa. La questione si fa sempre più complessa, tra minacce e problemi tecnici da risolvere. Rafael Mariano Grossi, direttore dell’IAEA, sottolinea come Mosca non abbia rinunciato all’obiettivo di riattivare la più grande centrale d’Europa, alimentando un delicato equilibrio di potere e preoccupazioni internazionali. La situazione rimane critica e in evoluzione.

I recenti attacchi coi droni alla centrale atomica di Zaporizhzhia sono stati portati dagli ucraini, il cui obiettivo è impedire ad ogni costo che i russi la rimettano in funzione. Problemi tecnici da risolvere. Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), dice che Mosca non rinuncia all'idea di riaccendere la centrale di Zaporizhzia. La più grande d'Europa, i russi ne hanno preso controllo nel marzo del 2022 e l'hanno messa in modalità di "riposo". Oggi non produce energia, ma in futuro potranno riattivarla. Vi sono degli ostacoli di carattere tecnico da superare, ma il problema principale restano gli attacchi ucraini contro gli impianti e gli edifici presso la centrale.

