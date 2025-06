Luciano Poggi | 38 anni di ' Cavalli in pista' su Teleromagna dall' Ippodromo Savio

Da oltre 35 anni, Luciano Poggi incanta il pubblico di Teleromagna con le emozioni delle corse sui cavalli all’Ippodromo Savio. Con un sorriso sornione e una competenza unica, ha trasformato ogni diretta in un racconto appassionato di passione e tradizione. La sua voce, ormai simbolo dell’ippica locale, continua a vivere, stagione dopo stagione, portando il cuore di questa disciplina nelle case di tanti appassionati. E questa volta, la storia sta per riprendere…

La storia, per raccontarla meglio, devi viverla. Microfono in mano, sorriso sornione e una competenza costruita un decennio dopo l'altro a bordo della pista dell'Ippodromo, Luciano Poggi (nella foto con Aida Yespica), iconico volto di Teleromagna, si appresta a dare il via all'ennesima stagione di dirette dal ' Savio ', col programma ' Cavalli in pista '. "Il nome - racconta - è rimasto lo stesso fin dal 1988 quando nacque la trasmissione. Merito di un'idea e di un progetto di Edoardo Valletta, Miro Morigi e mio. Andavamo in onda su Erreuno e il salottino era a bordo pista. Intervistavo gli imprenditori che davano il nome alla serata e poi si andava con la diretta della centrale, trasmettendo a seguire le registrazioni delle prime corse e tornando poi 'live' per quelle finali.