Luce e gas arriva la rivoluzione | addio alle bollette Cosa cambia

L’energia sta per cambiare volto: dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas si trasformano, portando trasparenza e chiarezza nel rapporto tra cittadini e mercato energetico. Un nuovo approccio che avvicinerà le famiglie alla comprensione dei propri consumi, rendendo più semplice e consapevole la gestione delle spese domestiche. È una rivoluzione che va oltre il semplice aspetto grafico, rivoluzionando il modo di comunicare e interagire con gli utenti. Leggi anche: Caro ...

Cambiare il rapporto tra cittadini e mercato energetico, rendere trasparenti i costi, avvicinare le famiglie a una comprensione reale dei propri consumi: è con questi obiettivi che, a partire dal 1° luglio 2025, le bollette di energia elettrica e gas naturale subiranno una trasformazione profonda. Non si tratta solo di un restyling grafico, ma di una vera e propria riforma della comunicazione tra fornitori e consumatori. Leggi anche: Caro Bollette e condizionatore: i consigli degli esperti per risparmiare durante l’estate «È un investimento in trasparenza, fiducia e partecipazione», ha dichiarato il presidente di Arera, Stefano Besseghini, illustrando la relazione annuale dell’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente alla Camera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it