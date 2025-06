Lucci e Beretta condannati a 10 anni la sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter

Un verdetto che scuote il calcio italiano: la GUP di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato a 10 anni Luca Lucci e Andrea Beretta, rispettivamente leader ultrà di Milan e Inter, per gravi reati che hanno segnato la storia dei derby milanesi. La sentenza apre un nuovo capitolo sulla lotta alla violenza nel calcio, evidenziando come il tifo organizzato possa trasformarsi in minaccia reale per la sicurezza pubblica. La vicenda si concluderà con ulteriori sviluppi giudiziari e riflessioni sulla passione sportiva.

AGI - La gup di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato a 10 anni di reclusione sia Luca Lucci che Andrea Beretta, rispettivamente capo ultrà della Curva Sud del Milan ed ex della Curva Nord dell' Inter. I due erano imputati, a vario titolo, di associazione per delinquere, per l'omicidio di Antonio Bellocco e per quello tentato di Enzo Anghinelli. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lucci e Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultrà di Milan e Inter

