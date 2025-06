Lucchese | Nuovi Imprenditori Pronti a Rilanciare la Squadra dall' Eccellenza

Pronte a scrivere un nuovo capitolo di rinascita, le ambiziose forze imprenditoriali stanno per riportare la Lucchese ai vertici del calcio regionale. Durante la recente conferenza stampa, il sindaco e l’assessore hanno annunciato l’interessamento di quattro-cinque potenziali investitori desiderosi di rilanciare la squadra dall’Eccellenza, senza ancora pubblicare il bando ufficiale. La vera domanda è: saranno in grado di trasformare questa passione in una rinascita duratura?

Due le notizie più importanti emerse, ieri, a margine della conferenza stampa di sindaco ed assessore sul futuro della Lucchese. La prima: a giudizio dell'amministrazione comunale ci sono già quattro-cinque personaggi disposti a far ripartire la Pantera dall' Eccellenza, a bando non ancora pubblicato. Non è stato detto se siano imprenditori lucchesi oppure forestieri. Ma questo poco importa. Quello che importa è che siano persone serie, credibili, che abbiano un progetto sportivo di rilancio del calcio rossonero nel medio-lungo periodo. Ora bisognerà vedere anche se Fabrizio Capaccioli, lo stesso che aveva trattato il titolo del Ghiviborgo, sarà interessato a partecipare al bando per far ripartire la Lucchese dall'Eccellenza.

