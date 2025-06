Lucchese | il Comune di Lucca lancia bando per partecipazione all' Eccellenza

Lucca si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il lancio di un bando dedicato all'eccellenza sportiva. Dopo il mancato accordo per l'acquisizione del titolo del Ghiviborgo, la palla passa al Comune, che ora mette in campo risorse e strategie per rilanciare il calcio locale. In apertura di conferenza stampa, il sindaco Mario Pardini ha sottolineato: "E’ inconfutabile quanto sia stato fatto in questi mesi dall’amministrazione comunale: siamo la giunta che ha investito maggiormente nello sport e nel calcio; basti pensare solo..."

Dopo il mancato accordo per l'acquisizione del titolo sportivo del Ghiviborgo che avrebbe permesso alla Luchese di giocare in serie D, la "palla" è finita nelle mani del Comune di Lucca. In apertura di conferenza stampa, oero, il sindaco Mario Pardini ha detto: "E' inconfutabile quanto è stato fatto in questi mesi e anni dall'amministrazione comunale: siamo la giunta che ha investito maggiormente nello sport e nel calcio; basti pensare solo all'ultima approvazione per le torri-faro. Siamo convinti che un' amministrazione debba mettere nella migliore condizione possibile chi investe nello sport.

