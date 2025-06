Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni la sentenza sui capi ultras di Milan e Inter | l’inchiesta l’omicidio Bellocco e la mafia nelle curve

Una svolta sconvolgente nel mondo delle tifoserie italiane: Luca Lucci e Andrea Beretta, figure di spicco delle curve di Milan e Inter, sono stati condannati a 10 anni di carcere. L'inchiesta svela legami con la mafia e accuse pesanti come l'omicidio Bellocco e il tentato omicidio di un ultrà . Una vicenda che mette in discussione i confini tra sport, criminalità organizzata e violenza. La sentenza segna un capitolo inquietante per il calcio italiano.

Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. E dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono due delle condanne emesse dalla gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: anni - luca - lucci - andrea

La scuola romana delle risate, Luca Verdone video intervista: «Carlo sintetizzò 100 anni di comicità romana» - Scopri con noi "La scuola romana delle risate", un affascinante viaggio nella comicità della Capitale.

Perché chiesti 9 anni per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord dell'Inter (meno di Luca Lucci del Milan) Vai su X

Andrea Beretta condannato a nove anni, ecco perché l'ex capo della Curva Nord dell'Inter ha avuto meno anni di Luca Lucci Vai su Facebook

Inchiesta ultras, condanne a 10 anni per Andrea Beretta e Luca Lucci; Inchiesta Curve San Siro: chiesti 10 anni di carcere per Luca Lucci e 9 per Andrea Beretta; Luca Lucci, chiesti 10 anni di carcere per il capo ultrà del Milan: “Mandante del tentato omicidio di Anghine….

Ultrà, Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni. Prima sentenza nell'inchiesta sulle curve di San Siro - È arrivata la prima sentenza nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. Da leggo.it

Condannati i capi ultrà: dieci anni a Beretta e a Lucci - Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista, accusato di aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo di un clan di 'ndrangheta ... Scrive rainews.it