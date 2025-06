Luca De Meo è il nuovo ceo di Kering Gucci Yves Saint Laurent

Luca De Meo, il talentuoso manager italiano, si prepara a rivoluzionare il mondo del lusso assumendo il ruolo di CEO di Kering, il colosso che comprende marchi come Gucci e Yves Saint Laurent. La scelta di François-Henri Pinault rappresenta un passo audace verso nuove sfide strategiche, svelando un futuro ricco di innovazione e crescita per il gruppo. Un cambio al vertice destinato a lasciare il segno nel panorama del fashion di lusso.

Il manager italiano Luca De Meo è stato scelto come nuovo amministratore delegato di Kering (il gruppo, tra gli altri, di Gucci e Yves-Saint Laurent). De Meo ceo: la scelta di Pinault Lo comunica una nota di Kering dopo che nelle scorse ore a sorpresa Renault aveva annunciato le. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Luca De Meo è il nuovo ceo di Kering (Gucci, Yves Saint Laurent)

