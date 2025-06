Luca de Meo è il nuovo amministratore delegato di Kering

Luca de Meo, con una carriera di oltre 30 anni nel settore automobilistico, si prepara a guidare Kering come nuovo amministratore delegato. La sua nomina, approvata dal consiglio di amministrazione presieduto da François-Henri Pinault, segna un nuovo capitolo per il gruppo del lusso. Laureato alla Bocconi e riconosciuto come Bocconi Alumnus of the Year nel 2017, de Meo porta con sé un bagaglio di esperienza e competenza che promette di rivoluzionare la strategia di Kering.

Il consiglio d’amministrazione di Kering, riunitosi sotto la presidenza di François-Henri Pinault, nomina Luca de Meo amministratore delegato del gruppo, su proposta del comitato per le nomine. Nato a Milano nel 1967, de Meo vanta 30 anni di esperienza nel settore automobilistico. Laureato in Economia aziendale all’UniversitĂ Bocconi, è stato nominato Bocconi Alumnus of the Year nel 2017. Ha iniziato la carriera in Renault nel 1992, proseguendo in Toyota Europe, per poi entrare in Fiat, dove ha diretto i marchi Lancia, Fiat e Alfa Romeo, è stato a.d. di Abarth e direttore Marketing del gruppo. Nel 2009 è passato al gruppo Volkswagen come direttore marketing; nel 2012 è entrato nel comitato esecutivo di Audi AG per vendite e marketing. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: luca - amministratore - delegato - kering

Kering nomina Luca de Meo nuovo amministratore delegato - Kering, leader nel settore del lusso, annuncia con entusiasmo la nomina di Luca de Meo come nuovo amministratore delegato, segnando un importante passo avanti nella sua strategia di innovazione e crescita.

Luca De Meo è stato nominato amministratore delegato del gruppo di lusso Kering - Il Post Vai su X

Luca de Meo lascia Renault: guiderĂ il gruppo del lusso Kering https://f.mtr.cool/hclggncayj #demeo #Kering #renault #economymag Vai su Facebook

annuncia la nomina di Luca de Meo alla carica di Amministratore Delegato; Luca de Meo a Kering, amministratore delegato del gruppo del lusso; Il pescarese De Meo lascia la Renault, è il nuovo amministratore delegato di Kering.

Luca de Meo a Kering, amministratore delegato del gruppo del lusso - Confermata l'indiscrezione sul nuovo lavoro del Ceo uscente del gruppo Renault. Come scrive gazzetta.it

Kering conferma Luca de Meo come nuovo ceo, entrerà in carica dal 15 settembre - Henri Pinault, ha approvato ieri la nomina di Luca de Meo alla guida del gruppo del lusso francese come nuovo amministratore delegato ... Riporta borse.it