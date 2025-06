Luca Carboni torna in concerto

Luca Carboni torna in concerto, pronto a conquistare il pubblico con la sua energia senza tempo. Nel frattempo, i Nastri d’argento 2025 celebrano l’eccellenza cinematografica italiana: tra i vincitori spiccano registi e attori di talento come Ozpetek, Mainetti, Scarano e Gifuni. Un vertice di creatività che dimostra come il cinema e la musica continuino a emozionarci e ispirarci. Aspettatevi momenti indimenticabili, perché il meglio sta per arrivare.

Tra i vincitori dei Nastri d’argento 2025: Ozpetek con Diamanti (film dell’anno); Gabriele Mainetti ( La città proibita, regia); Greta Scarano ( La vita da grandi, esordio regia); Paolo Genovese ( Follemente, commedia); Valeria Golino e Romana Maggiora Vergano ( Fuori e Il tempo che ci vuole, attrici protagoniste); Fabrizio Gifuni ( Il tempo che ci vuole, attore protagonista); Matilda De Angelis ed Elodie ( Fuori, attrici non protagoniste); Pietro Castellitto e Yuri Taci ( Diva futura e La vita da grandi, attori commedia); Arisa ( Il ragazzo dai pantaloni rosa, canzone originale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luca Carboni torna in concerto

Luca Carboni: «Bologna, che felicità la Coppa Italia! Anche se non ci credevo…Tifavo Savoldi, ho sempre seguito tutto. Che passione la città, questo siamo noi» - Luca Carboni, famoso cantautore bolognese e appassionato tifoso del Bologna, celebra con entusiasmo la storica conquista della Coppa Italia.

