luca carboni in concerto al forum di assago con rio ari o live

Luca Carboni sta per tornare a farci sognare! Dopo sei anni, il cantautore bolognese riaccende il palco del Forum di Assago con un evento imperdibile: Rio Ari O Live. Un concerto che promette emozioni autentiche e ricordi indimenticabili, celebrando quarant’anni di musica e arte. Preparati a vivere un’esperienza unica, perché questa sera Luca Carboni ci regalerà un viaggio straordinario tra note e sentimenti. Non mancare!

Luca Carboni torna sul palco a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, Rio Ari O Live. A un anno dal grande successo di Rio Ari O la mostra in cui Luca Carboni a Bologna, nella sua cittĂ , ha raccontato quarant’anni tra musica e arte, il cantautore bolognese dopo sei anni dall’ultimo live nel 2019, torna sul palco l’11 novembre 2025 a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, Rio Ari O Live: un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. Live. I biglietti per il concerto sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu