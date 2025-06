Luca Carboni concerto evento ad Assago | data e prezzi dei biglietti

Se sei un appassionato di Luca Carboni, non puoi perdere l'opportunità di assistere al suo concerto evento ad Assago, Milano, celebrativo dei suoi 40 anni di carriera (che in realtà ne contano molti di più). I biglietti sono ancora disponibili e promettono un'esperienza indimenticabile. Prepara la voce e vivi una serata magica con uno dei protagonisti della scena musicale italiana. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Sono ancora disponibili i biglietti per il concerto evento di Luca Carboni ad Assago (Milano) per celebrare i suoi 40 anni di carriera – che di fatto sono molti di più, dato che il suo primo album .intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film risale al 1984 e la sua attività di chitarrista e compositore a quasi un decennio prima. Il grande ritorno è stato annunciato sul palco a fianco a Cesare Cremonini a San Siro. La data meneghina arriva dopo la mostra Rio Ari O, di cui condivide il titolo, in cui il cantautore bolognese ha celebrato i suoi più importanti traguardi: 13 album in studio (+ 2 versioni in spagnolo per il mercato latino), 4 raccolte, 3 dischi dal vivo.