lta Velocità in tilt tra Roma e Napoli | cancellazioni e ritardi fino a 3 ore Assoutenti chiede un piano straordinario estivo

L'Alta Velocità tra Roma e Napoli si trova di nuovo in tilt, scatenando caos e disagi tra i pendolari. Ritardi fino a 3 ore e cancellazioni sono stati registrati, sollevando l’urgenza di un piano straordinario per l’estate. I continui guasti evidenziano la necessità di interventi tempestivi e strutturali per garantire una mobilità affidabile durante la stagione più calda dell’anno. È ora di agire per restituire serenità ai viaggiatori e ridurre i disservizi.

ROMA, 17 GIUGNO – Nuovo caos sulla linea Alta Velocità tra Roma e Napoli: un guasto agli impianti di circolazione ha provocato ritardi fino a 170 minuti e la cancellazione di diversi treni alla stazione Termini di Roma. I problemi sono iniziati intorno alle 8:30 nei pressi di Anagni, con un primo intervento tecnico che sembrava aver riportato la situazione alla normalità, ma un secondo guasto attorno alle 13 ha nuovamente bloccato la circolazione.A denunciarlo è Assoutenti, che dopo i disservizi dell’11 giugno torna a chiedere l’attivazione immediata di un piano straordinario estivo per evitare ulteriori disagi nelle settimane delle grandi partenze. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - lta Velocità in tilt tra Roma e Napoli: cancellazioni e ritardi fino a 3 ore, Assoutenti chiede un piano straordinario estivo

In questa notizia si parla di: velocità - tilt - roma - napoli

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - Incidente a Firenze: il traffico ferroviario è andato in tilt a causa di una donna avvistata vicino ai binari dell'Alta Velocità.

Treni in tilt sull’Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti Vai su Facebook

Treni in tilt sull'Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore; Alta Velocità Roma–Napoli in tilt: treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti; Alta Velocità in tilt: rallentamenti e disagi per i viaggiatori.