L' outfit regale di oggi | l' estate in mini dress da gemelline delle sorelle Spencer

Oggi, le sorelle Spencer ci conquistano con un outfit regale e impeccabile: mini dress da gemelline, perfetti per l’estate. Dopo aver puntato su uno stile bon ton con abiti lungo caviglia, hanno sfoggiato due incantevoli chemisier bianchi, ideali per il celebre evento sportivo del The Cartier Queens Cup Polo. Un tocco di classe e freschezza che incarna perfettamente la stagione calda e il loro spirito elegante.

© Vanityfair.it - L'outfit regale di oggi: l'estate in mini dress da gemelline delle sorelle Spencer

