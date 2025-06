Lotterie e scommesse | la Lombardia è la regione che spende di più

La Lombardia si conferma la regina delle scommesse e delle lotterie in Italia, con una spesa record di 3,2 miliardi di euro nel 2024. Questa passione sfrenata si traduce in una presenza capillare di punti vendita e in un ruolo dominante nel panorama dei giochi pubblici nazionali. Ma cosa si cela dietro questa passione e quale impatto ha sulla regione? È un fenomeno che merita una riflessione approfondita.

Milano, 17 giugno 2025 – Lotterie, gratta e vinci, scommesse: la Lombardia è la regione più “appassionata”. È, infatti, alla guida della classifica nazionale dei giochi pubblici su rete fisica con una spesa complessiva di 3,2 miliardi di euro nel 2024. È la regione con la più alta densità di punti vendita in quasi tutte le tipologie di gioco, con un'incidenza tra il 13 e il 16% sul totale nazionale. Il dato emerge dal rapporto “Il valore economico e sociale dei giochi pubblici su rete fisica in Italia” realizzato da Nomisma in collaborazione con Novomatic Italia. Le cifre italiane. A livello nazionale il comparto ha registrato giocate per 157,4 miliardi di euro, con 136 miliardi restituiti in vincite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotterie e scommesse: la Lombardia è la regione che spende di più

In questa notizia si parla di: regione - lombardia - scommesse - lotterie

Voti ai manager di Ats e Asst, ci furono errori. Ora Regione Lombardia corre ai ripari - Il 20 dicembre 2024, la Regione Lombardia ha pubblicato le valutazioni dei dirigenti sanitari, rivelando errori tra i voti assegnati ai manager di Ats e Asst.

Gioco d’azzardo, Italia alla deriva: milioni di persone rovinano la loro vita, Stato complice; Ludopatia, fenomeno sociale preoccupante. Attenzione al trading per rischio criptovalute; Azzardo Italia 2024: 160 Mld di Perdite, Caritas in Allarme.

Scommesse online: la Lombardia è la regione dove si gioca di più. È under 35 un utente su due - accusati di aver piazzato una serie di scommesse su siti che utilizzano pratiche illecite, in particolare ... Secondo ilgiorno.it

Lotteria Italia, magro bottino della Lombardia: spesi 4,8 milioni, incassati 360mila euro - È stato davvero un magro bottino quello della Lotteria Italia per la Lombardia. Lo riporta ilgiorno.it