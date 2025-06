Lotta alle zanzare Alia e Comune in azione | attività mirate su tutta Firenze

Firenze si prepara a contrastare efficacemente la fastidiosa presenza delle zanzare con il nuovo piano di prevenzione di Alia Multiutility, in collaborazione con il Comune. Attraverso interventi mirati e coinvolgimento attivo dei cittadini, l'obiettivo è mantenere la città più sicura e vivibile quest’estate. Protagonisti di questa battaglia saranno incontri strategici nei luoghi più colpiti, a testimonianza dell’impegno condiviso per tutelare il benessere di tutti. Uno di questi…

Firenze, 17 giugno 2025 - Anche quest’anno Alia Multiutility, a Firenze, è impegnata con un piano strutturato di prevenzione, realizzato in accordo con il Comune, con l’obiettivo di limitare la diffusione delle zanzare prima ancora che diventino un problema, attraverso interventi mirati e il coinvolgimento diretto della cittadinanza. A partire da una serie di incontri in luoghi particolarmente sensibili alla presenza delle zanzare. Uno di questi incontri informativi, ad esempio, si è svolto ieri mattina quando la Vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, insieme ai tecnici del Comune di Firenze, Alia ed Usl, ha incontrato alcuni cittadini, presso gli Orti Sociali di Villa Bracci nel Quartiere 2, per spiegare in modo pratico come prevenire la presenza delle zanzare anche negli spazi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it