In un mondo che ha bisogno di cambiare, Cieffe si distingue ancora una volta impegnandosi nella lotta alla violenza di genere. Con il progetto “Cieffe 4women”, nato per celebrare i 40 anni dell’azienda e per promuovere l’emancipazione femminile, l’azienda di Soncino (Cremona) dimostra come l’impegno possa diventare azione concreta. Un’iniziativa che rappresenta un esempio luminoso di responsabilità sociale, capace di ispirare cambiamenti profondi e duraturi.

SONCINO (Cremona) Un progetto continuativo, concreto e fattivo. L’azienda Cieffe, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso, ha ideato l’iniziativa “Cieffe 4women”, presentata per le celebrazioni per il quarantesimo anniversario dell’azienda guidata da Marco Panzeri. Cieffe 4women pone particolare attenzione alla lotta alla violenza di genere, all’emancipazione femminile, temi da sempre centrali per il gruppo. Sviluppata in collaborazione con “Fare x bene“, associazione che sostiene, promuove e tutela i diritti della persona e delle categorie sociali più deboli, l’iniziativa si pone come un laboratorio di pensiero e riflessione a sostegno dell’associazione Donne Contro la Violenza di Crema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta alla violenza di genere. L’azienda Cieffe in campo

