Lotta alla sete | consegnato in tempi record il dissalatore mobile di Porto Empedocle

Un importante risultato – fanno sapere da Palazzo d’Orleans – che segna un passo decisivo nella lotta alla crisi idrica in Sicilia. Con la consegna in tempi record del dissalatore mobile di Porto Empedocle, la regione rafforza la sua capacità di affrontare l’emergenza, garantendo acqua alle comunità e preparando il territorio a fronteggiare le calure estive con maggiore sicurezza e resilienza.

Per la Regione rappresenta una tassello fondamentale nella lotta alla crisi idrica, soprattutto quando l'estate è ormai alle porte. Si tratta del dissalatore mobile di Porto Empedocle che è pronto ad essere pienamente operativo. "Un importante risultato - fanno sapere da Palazzo d'Orleans -.

