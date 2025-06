Lotta alla crisi idrica in Sicilia | consegnati i primi dissalatori mobili

In un contesto di emergenza idrica, la Sicilia compie un passo decisivo verso la soluzione del problema. La consegna dei primi dissalatori mobili, realizzati in soli 120 giorni grazie a una collaborazione sinergica tra Regione, Commissario, Siciliacque e Acciona Agua, rappresenta un risultato storico. Questi impianti innovativi, già operativi nei punti critici di Porto Empedocle, Gela e Trapani, offrono speranza e concreta risposta alle esigenze di approvvigionamento idrico dell'isola.

