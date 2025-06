Lotta alla crisi idrica | consegnato in tempi record il dissalatore mobile di Porto Empedocle

Un importante risultato - fanno sapere da Palazzo d’Orleans - che segna un passo decisivo nella lotta alla crisi idrica in Sicilia. Con la consegna in tempi record del dissalatore mobile di Porto Empedocle, la regione rafforza le proprie strategie per garantire approvvigionamenti più sicuri e sostenibili, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Questa innovativa soluzione rappresenta un tassello fondamentale per proteggere le comunità e affrontare con maggiore efficacia le sfide legate alla scarsità d’acqua.

Per la Regione rappresenta una tassello fondamentale nella lotta alla crisi idrica, soprattutto quando l’estate è ormai alle porte. Si tratta del dissalatore mobile di Porto Empedocle che è pronto ad essere pienamente operativo. “Un importante risultato - fanno sapere da Palazzo d’Orleans -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lotta alla crisi idrica: consegnato in tempi record il dissalatore mobile di Porto Empedocle

In questa notizia si parla di: lotta - crisi - idrica - dissalatore

Beautiful: Hope sceglie Thomas, Liam lotta per la famiglia e Forrester è in crisi - In un contesto di tensioni e segreti, Liam Spencer si batte con determinazione per la sua famiglia, mentre Hope Logan rompe il silenzio, rivelando verità sorprendenti che mettono a repentaglio le dinamiche relazionali.

Lotta alla crisi idrica in Sicilia: consegnati in tempi record i primi dissalatori mobili; Lotta alla sete: consegnato in tempi record il dissalatore mobile di Porto Empedocle; Lotta alla crisi idrica in Sicilia, Schifani: Realizzeremo cinque dissalatori.

Lotta alla crisi idrica in Sicilia: consegnati i primi dissalatori mobili - Una sinergia tra Regione, Struttura commissariale nazionale e regionale, Siciliacque e Acciona. Da msn.com

Sicilia. Lotta alla crisi idrica: consegnati in tempi record i primi dissalatori mobili - La lotta alla crisi idrica in Sicilia ottiene un ulteriore importante risultato grazie a una efficace azione di sistema. Scrive libertasicilia.it