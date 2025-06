Lotta al degrado la Polizia Locale intensifica i controlli in centro | fioccano le multe

La Polizia Locale di Forlì si impegna quotidianamente nella lotta contro il degrado urbano, intensificando i controlli nel cuore della città. Nell’ultima settimana, gli agenti hanno identificato oltre 100 persone e multato chi ha violato le norme di ordine pubblico, dimostrando un impegno concreto per restituire vivibilità e sicurezza al centro storico. Questa operazione rafforza la collaborazione tra istituzioni e cittadini, sottolineando come il rispetto delle regole sia fondamentale per una comunità più pulita e sicura.

La Polizia Locale di Forlì intensifica i controlli in centro storico. Nell’ultima settimana gli agenti dell'Unità centro storico e Antidegrado hanno identificato in Piazza Saffi e le vie limitrofe 101 persone, elevando tre sanzioni per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana. E’ stato inoltre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lotta al degrado, la Polizia Locale intensifica i controlli in centro: fioccano le multe

In questa notizia si parla di: centro - polizia - locale - intensifica

Attaccano adesivi su un’auto della polizia: due giovani denunciati in centro a Napoli - Due giovani, un uomo di 22 anni e una donna di 24, sono stati denunciati a Napoli per aver attaccato adesivi su un'auto della polizia.

la Polizia Locale intensifica le attività di vigilanza ambientale sotto il coordinamento del consigliere Riccardo Natalia: individuati e multati i responsabili Vai su Facebook

Lotta al degrado, la Polizia Locale intensifica i controlli in centro: fioccano le multe; Controlli del fine settimana: la Polizia Locale intensifica la presenze; Tentato stupro ai giardini Ca' Diedo, la polizia locale intensifica i controlli.

Forlì, scattano i controlli per il sovraffollamento abitativo, blitz in Corso Mazzini - La Polizia Locale di Forlì, in stretta collaborazione con Questura e Carabinieri, intensifica le operazioni nel centro storico per ... Riporta corriereromagna.it

Tentato stupro ai giardini Ca' Diedo, la polizia locale intensifica i controlli - Sono stati intensificati i controlli nei giardini pubblici di Ca' Diedo e nel centro città dopo il gravissimo episodio di domenica scorsa, quando un cittadino originario del ... Secondo ilgazzettino.it