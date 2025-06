Lotta al cancro lo scienziato campano Corso alla Commissione Europea | Necessario programma unico di prevenzione

Durante il meeting sulla salute della popolazione europea a Varsavia, lo scienziato campano Giovanni Corso ha lanciato un appello per un programma unico di prevenzione dei tumori. Presidente della European Cancer Prevention Organization e oncologo presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano, Corso sottolinea la necessità di azioni coordinate e mirate per sensibilizzare e proteggere efficacemente i cittadini europei. È ora di unirci in questa sfida fondamentale per la salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti "Un programma europeo unico per sensibilizzare la popolazione nella prevenzione dei tumori". È quanto chiesto oggi dallo scienziato campano, medico oncologo presso l'Istituto Europeo Oncologico di Milano e presidente della European Cancer Prevention Organization, Giovanni Corso, nel corso del meeting scientifico sulla salute della popolazione europea organizzato dalla Commissione Europea a Varsavia. Meeting sulla sanità che in queste ore vede la presenza a Varsavia di scienziati provenienti da tutto il mondo per parlare del programma "EU Cancer Mission" voluto dalla Commissione europea e che ha visto tra gli altri relatori, la partecipazione del medico oncologo campano, Giovanni Corso, dello scienziato e coordinatore dell'agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro, Salvatore Vaccarella, della vice direttrice della EU Cancer Mission, Christine Chomienne, dello scienziato della European Cancer Organization, Mark Lawler, della vice direttrice del Direttorato generale per la Ricerca sul Cancro e l'innovazione, Joanna Drake, e del responsabile scientifico dell'evento Gianpaolo Suriano.

